За поширення фейків про поліцію судитимуть жительку Шостки

У Сумській області правоохоронці задокументували факт поширення неправдивої інформації в соціальних мережах. Протокол щодо авторки вже складено та буде направлено до суду.

Мережею почала ширитися фейкова інформація про те, що нібито на території Зноб-Новгородської громади поліцейські збили насмерть юнака. Цей факт не відповідає дійсності та не має жодного підтвердження. Ба більше, у своєму дописі жінка стверджувала, що поліцейські після наїзду нібито втекли з місця події, що викликало хвилю обурення серед громадськості. Поширення такої інформації не лише дискредитувало роботу правоохоронних органів, а й посіяло паніку серед громадян.

Співробітники поліції оперативно відреагували на повідомлення, провели ряд оперативно-розшукових заходів і встановили особу, яка поширювала фейкові відомості. Нею виявилася 38-річна жителька міста Шостка. Вона пояснила, що почула чутки про ДТП та, не усвідомлюючи наслідків, опублікувала їх у різних соціальних мережах та месенджерах.

Стосовно жінки поліцейські вже склали протокол за ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (поширювання неправдивих чуток). Відповідні матеріали буде передано до суду для розгляду.

Нагадуємо: свідоме поширення недостовірної інформації тягне за собою адміністративну відповідальність. Закликаємо громадян бути уважними до джерел інформації та не ставати інструментом у розповсюдженні фейків.

Відділ комунікації поліції Сумської області