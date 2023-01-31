За що українським водіям загрожують штрафи до ₴17 тисяч

Якщо тріщина на лобовому склі автомобіля не належить до несправностей, за які можна отримати штраф від поліції, то за непроходження обов’язкового техогляду передбачено покарання у розмірі 17 тисяч грн.

Для всіх машин це правило, ймовірно, почне діяти після закінчення війни. Але деякі транспортні засоби все ж таки періодично проходять огляд, інакше їм загрожують штрафи, передає uamotors.

Згідно з правилами дорожнього руху, водій має перевірити справність автомобіля перед початком руху. Це стосується, зокрема, габаритних вогнів. Якщо при русі габаритні вогні не працюють, поліція може оштрафувати водія на 340 гривень або взагалі позбавити водіння на період від 3 до 6 місяців.

Штраф у розмірі 340 гривень може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.

Якщо аптечка та вогнегасник відсутні у приватному автомобілі, то водія можуть лише попередити, оскільки немає жодного нормативного документа, де вказувалася окрема відповідальність за керування приватним авто без аптечки.

Якщо ж на такому порушенні упіймали водія транспортного засобу, який здійснює перевезення пасажирів, то штраф становитиме 680 гривень. За повторне порушення загрожує позбавлення прав на 3−6 місяців або адмінарешт на 5-10 діб.

У Раді пропонують на законодавчому рівні прописати обов’язкову заміну літньої гуми на зимову. Зимова гума може стати обов’язковою у період з 1 листопада до 31 березня, що дозволить підвищити безпеку на дорогах в осінньо-зимовий період.

За порушення пропонують запровадити штраф у розмірі 340 гривень, але поки що не зрозуміло — цей штраф виписуватиметься за незамінені шини на всіх колесах чи на одному. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»