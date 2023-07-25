Заступника голови оборонного комітету ВР Арістова помітили на Мальдівах, – «Слідство інфо»

В готелі підтвердили, що в них був такий гість.

Заступника голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа Юрія Арістова (“Слуга народу”) в середині липня помітили в готелі на Мальдівах. Про це пише “Слідство інфо” з посиланням на джерела.

За даними журналістів, Арістов був у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, розташованому на приватному острові. Працівники готелю підтвердили, що Арістов був їхнім гостем, але сказали, що він уже виселився:

Ж.: За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у вашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня?

WA: На даний момент він не у готелі.

Ж.: Можливо, ви можете перевірити, що він виїхав з готелю?

WA: Так, вони виїхали.

Waldorf Astoria Maldives — це 5-зірковий курорт, розташований “серед білих пісків та кришталево блакитних вод” на найбільшому острові Мальдів. За даними “Слідства інфо”, вартість проживання на двох за одну ніч варіюється від 100 000 гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є вілла за понад мільйон гривень за одну ніч – з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України – невідомо.

Арістов на дзвінок журналістів не відповів, але їм перетелефонувала його прессекретарка. Вона не відповіла, де перебуває нардеп, та попросила надіслати журналістський запит.

“Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів «Слідства.Інфо» отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви”, – додали журналісти.

Дружина Арістова журналістам сказала, що депутат був у Вільнюсіа, а також що в неї із ним окремі життя.

Арістов раніше очолював бюджетний комітет парламенту, та потім став заступником голови оборонного. Арістов став депутатом в 2019 році номером 42 у списку “Слуги народу” як безпартійний. Член фракції. В 2020 заявив, що можна було б продавати воду до окупованого Криму.

В листопаді 2022 у орендованій ним квартирі проходили обшуки. // LB.ua