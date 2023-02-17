Завтра Україну штормитиме: оголошено помаранчевий рівень небезпеки (карта)

18 лютого очікується потужний вітер та опади.

У суботу, 18 лютого, по всій Україні значно погіршиться погода. В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження.

“18 лютого в Україні пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, на Закарпатті значний дощ, в Карпатах та у північно-східних областях значний сніг (I рівень небезпечності, жовтий)”, – йдеться у попередженні.

Також, за даними синоптиків, на високогір’ї Карпат очікуються пориви вітру 40 м/с. Через це оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий.

“Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – попередили в Укргідрометцентрі. // УНІАН