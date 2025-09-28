Заява НР «Укренерго» щодо звільнення керівника компанії: депутат звернув увагу на вплив Міненерго та Міндіча

Міненерго заборонило наглядовій раді публікувати цю заяву.

Від зміни в Міністерстві енергетики людей Тимура Міндіча, співвласника “Кварталу 95”, якого пов’язують з призначенням Олексія Чернишова в “Нафтогаз” та через якого “Енергоатом” втратив сотні мільйонів гривень, “суть не дуже змінюється”. Про це, коментуючи останні події із зміною керівника “Укренерго”, пише народний депутат Ярослав Железняк.

При цьому депутат опублікував заяву наглядової ради “Укренерго” щодо звільнення голови правління компанії Віталія Зайченка, яку членам НР заборонило публікувати Міненерго.

“Взагалі, якщо коротко – то ось (заява НР “Укренерго” – ред.) наукове доведення, що від зміни людей Міндіча в Міненерго суть не дуже змінюється”, – зазначив він.

В заяві НР компанії наголошує, що незалежність “Укренерго” від політичного втручання є життєво важливою для забезпечення безпечного, професійного та безкорупційного управління компанією та електроенергетичною системою України.

“Будь-яка втрата незалежності послабила б енергетичну безпеку України в умовах триваючої російської агресії, підірвала б фінансову стабільність та завадила б їй здійснювати інвестиції, необхідні для захисту української електроенергетичної системи. Це також поставить під загрозу сертифікацію “Укренерго”, як члена Європейської мережі операторів електромереж (ENTSO-E)“, – йдеться в документі.

В заяві також уточнюються причини звільнення Зайченка: “26 вересня 2025 року Наглядова рада НЕК «Укренерго» звільнила голову правління компанії Віталія Зайченка у відповідь на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка виявила процедурні недоліки в попередніх призначеннях, а також через втрату довіри до нього з боку Наглядової ради внаслідок подій, що відбулися впродовж останніх кількох тижнів”.