Збій у роботі «Київстару»: нацроумінг не працює

Національний роумінг не працює через те, що мережа Київстару не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів — повідомлення Мінцифри.

Про це кореспонденту NV Бізнес заявив Станіслав Прибитько, директор департаменту з розвитку мобільного зв’язку Мінцифри.

«Тобто проблема зі зв’язком вплинула й на інші сервіси, такі як нацроумінг», — додав він.

Прибитько наголосив, що це — тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії Київстар, щоб знову повернути зв’язок своїм абонентам.

«Найближчим часом вони відновлять надання послуг», — запевнив представник Мінцифри.

За словами Прибитька, після вирішення поточної проблеми міністерство обговорить з усіма мобільними операторами, як в подальшому можна вберегтись від аналогічних ситуацій і захистити користувачів від неочікуваних проблем зі зв’язком.