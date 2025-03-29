Землетрус у М’янмі: кількість жертв досягла майже 1700 осіб

Під завалами будинків продовжують шукати людей, незважаючи на численні афтершоки.

Кількість жертв руйнівних землетрусів у М’янмі магнітудою 7,7 і 6,4 зросла: офіційно влада вже повідомила про 1644 загиблих і 3408 постраждалих. Ще 139 осіб вважаються зниклими безвісти. Але рятувальники продовжують розбирати завали, під якими перебувають люди, незважаючи на численні афтершоки, що тривають.

Про це повідомляє BBC.

Очікується, що кількість жертв і постраждалих зростатиме.

Співробітник рятувальних служб з Мандалая – другого за величиною міста М’янми – повідомив, що «збиток величезний».

Землетруси магнітудою 7,7 і 6,4 сталися в М’янмі в п’ятницю, 28 березня. За даними геологічної служби США, перший, сильніший, землетрус на глибині 10 км стався в п’ятницю вдень у центральній частині М’янми, близько 12:50 за місцевим часом. Другий землетрус стався приблизно через 12 хвилин.

Поштовхи відчувалися також у Китаї та Таїланді.

Нагадаємо, у світі щорічно відбувається близько 500 тис. землетрусів. Такі дані наводить Геологічна служба США. Найпотужніший землетрус у світовій історії стався в Чилі 22 травня 1960 року. Його магнітуда становила 9,5 балів за шкалою Ріхтера, поштовхи відчувалися на площі близько однієї тисячі квадратних метрів. Загинули 1655 осіб, 3 тис. дістали поранення, два мільйони залишилися без даху над головою. Як правило, потужні землетруси спричиняють слідом за собою цунамі або інші катаклізми. // Дзеркало тижня