Землетрус у Туреччині: загинули щонайменше 2 316 людей

Внаслідок потужного землетрусу у Туреччині загинули щонайменше 2 316 осіб. 13 293 людини отримали поранення.

Про це повідомив генеральний директор AFAD зі зниження ризику землетрусів Орхан Татар, пише УНН з посиланням на Gazete Duvar.

“Загинули 2 316 людей, поранених – 13 293, зруйнованих будівель – 6 216”, – заявив Татар.

За його словами, з-під завалів вдалося врятувати вже 7840 осіб.

За даними Геологічної служби Данії та Гренландії, поштовхи від потужного землетрусу, який сколихнув Туреччину та сусідню Сирію в понеділок, відчувалися навіть у Гренландії.