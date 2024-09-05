Жінка підпалила сухе зілля і сама загинула в полум’ї

Трагічний випадок стався учора, четвертого вересня, близько 15:30 у селі Сторожів Корецької громади.

Поліцейські встановили, що 74-річної місцева жителька на території свого господарства запалила сухе зілля. Однак, вогонь перекинувся на сусідську земельну ділянку, яка була засіяна зерновими культурами, тож пенсіонерка почала самостійно гасити полум’я за допомогою лопати.

Пожежу побачила 50-річна сусідка, яка із чоловіком також кинулася ліквідовувати пожежу. Коли все загасили, виявили обгоріле тіло односельчанки: медики лише констатували її смерть.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок»).

Вкотре наголошуємо на важливості дотримання громадянами правил пожежної безпеки, особливо в цей пожежонебезпечний період.

Нагадаємо! Згідно з чинним законодавством сума штрафу за порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 грн до 6120 грн.

Не наражайте себе на небезпеку: бережіть свої життя та здоров’я!

Відділ кримінальної поліції в Рівненській області