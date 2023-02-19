Житель Херсонщини отримав тяжкі поранення, розбираючи боєприпас

На Херсонщині місцевий житель отримав тяжкі поранення, намагаючись розібрати нерозірваний боєприпас.

Трагедія сталася у селі Нововоскресенське Бериславського району.

60-річний чоловік намагався власноруч розібрати нерозірваний снаряд. Він здетонував та вибухнув у руках місцевого жителя. Постраждалому відірвало праву верхню кінцівку, також він отримав множинні осколкові поранення живота та стегон.

Бригада “швидкої” доставила пораненого у важкому стані до найближчої лікарні. Нині чоловік знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя. // УНН