Зіткнення легковика з лісовозом на Вінниччині: кількість жертв зросла до 12, серед них 6 дітей

Через дорожньо-транспортну пригоду у селі Бродецьке Вінницької області, яке сталося ввечері 22 серпня, загинули 12 людей, з них шестеро – діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

За попередніми даними, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

Правоохоронці затримали 42-річного водія вантажівки, його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, що вчора повідомлялося, що через аварію у Вінницькій області загинуло дев’ять людей.