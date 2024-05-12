Змії прокинулись. Лікарі розповіли як діяти при укусі

З приходом тепла прокинулись не лише рослини й комахи, а й змії. В Україні цього року вже були зафіксовані перші випадки укусу змії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та НСЗУ в Telegram

За даними ДСНС, у квітні цього року до лікарні прибуло двоє людей після укусу змії. Їх стан варіювався від середнього до тяжкого.