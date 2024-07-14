Чоловіка який стріляв у Трампа застрелили співробітники Секретної Служби

Внаслідок стрільби на мітингу Трампа є загиблі — окружний прокурор міста Батлера заявив, що один із відвідувачів мітингу загинув і ще одна людина перебуває у тяжкому стані. Стріляючого застрелили співробітники Секретної служби. Інформації про особу підозрюваного поки що немає. Розслідування того, що сталося, за даними The New York Times, очолює Секретна служба, проте до нього підключаться й інші відомства, зокрема ФБР. Інцидент розцінюється як замах на вбивство, пише CNN.

Той, хто стріляв у Трампа, знаходився не на мітингу, а на даху будівлі по сусідству, заявили CNN два джерела в правоохоронних органах. Декілька співрозмовників телеканалу назвали його снайпером.

Він начебто, перебував на даху складу за 125 м від місця проведення мітингу. У нього була гвинтівка. Його застрелили співробітники Секретної Служби.

Окружний прокурор Річард Голдінгер повідомив, що під час замаху на Дональда Трампа загинув один учасник мітингу, ще один перебуває в критичному стані.

Окружний прокурор Батлера Річард Голдінджер підтвердив, що той, хто стріляв, знаходився на даху і стріляв з відстані в «кілька сотень метрів». “Для цього знадобилася б гвинтівка”, – заявив він. Відповідно до ймовірної геолокації розташування Трампа та стрільця, їх поділяла відстань близько 200 метрів.

BBC News взяла інтерв’ю у відвідувача мітингу, який стверджує, що за кілька хвилин до стрілянини разом з іншими людьми бачив людину, яка підіймалася на будівлю з гвинтівкою, і намагалася попередити поліцію, але безрезультатно.

Президент Джо Байден заявив, що радий чути, що Трамп «у безпеці і добре почувається» і підкреслив, що «подібному насильству немає місця в Америці».