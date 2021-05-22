Тюремные охранники Эпштейна пошли на сделку со следствием, чтобы избежать заключения

Двое охранников тюрьмы в нью-йоркском Манхэттене, дежурившие в ночь, когда Джеффри Эпштейн совершил самоубийство, признались в фальсификации рабочих записей, однако обвиняемые избегут тюремного заключения, так как они согласились пойти на сделку с прокуратурой, чтобы избежать уголовных обвинений.

Тову Ноэля и Майкла Томаса обвиняли в том, что вместо того, чтобы неустанно наблюдать за находящимся в камере Эпштейном, они спали на рабочем месте и сидели в Интернете. Влиятельный финансист, обвиняемый в многочисленных преступлениях сексуального характера, был найден повешенным в своей камере в исправительном учреждении в центре Манхэттена 10 августа 2019 года.

В соответствии с соглашением, обнародованным поздно вечером в пятницу, Ноэль и Томас признались, что они «сознательно» солгали, написав объяснительные записки, в которых утверждалось, что они проводили регулярные проверки камеры, в которой содержался Эпштейн.

Оба обвиняемых проведут 6 месяцев под надзором, отработают 100 часов в виде общественных работ, а также будут обязаны сотрудничать с генеральным инспектором Министерства юстиции, в том числе в связи с расследованием обстоятельств смерти Эпштейна.

Прокуроры заявили, что соглашение «наилучшим образом послужит интересам правосудия». Судья может одобрить сделку уже 25 мая.

Адвокаты Ноэля и Томаса пока не ответили на просьбы о комментариях. Обвинения были предъявлены им в ноябре 2019 года, оба были освобождены под залог.

По мнению главного нью-йоркского судмедэксперта, 66-летний Эпштейн совершил самоубийство.

Это происшествие вызвало гнев у тогдашнего генерального прокурора Уильяма Барра и привело к смене руководства тюрьмы.

Прокуроры заявили, что в последние часы жизни Эпштейна Ноэль занимался покупкой мебели в интернет-магазине, Томас читал спортивные новости и интересовался продажами мотоциклов, а затем оба охранника, судя по всему, решили вздремнуть.

Сенатор Бен Сассе, республиканец от штата Небраска в Юридическом комитете Сената и критик подхода нынешней администрации к делу Эпштейна, сказал, что общественность заслуживает того, чтобы узнать причины такого провала, допущенного Федеральным тюремным бюро.

Сассе назвал это решение ударом для жертв Эпштейна, заявив, что наказание в виде 100 часов общественных работ является «недоразумением», так как речь в данном случае идет не о ДТП.

Перед смертью Эпштейн так и не признал себя виновным по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Британская светская львица Гилейн Максвелл, давняя бизнес-партнерша Эпштейна, не признала себя виновной в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и других обвинениях, в частности, в том, что она поставляла Эпштейну несовершеннолетних девочек для сексуального насилия.

Суд над Максвелл должен начаться в ноябре. Ее адвокаты жаловались, что охранники в бруклинской тюрьме, где сейчас сидит подруга Эпштейна, регулярно просвечивают ее камеру фонариком, якобы для обеспечения ее безопасности. Адвокаты заявили, что Максвелл не подвержена суицидальным наклонностям и с нетерпением ждет начала суда.