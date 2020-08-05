«Ничего не помню»: Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил, что ничего не помнит об аварии в центре Москвы, в которой погиб водитель Сергей Захаров. В связи с этим он не может признать вину.

В зале Пресненского суда Москвы он подчеркнул, что ему понятно предъявленное обвинение. «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — добавил артист.

Ранее актер, который прибыл в Пресненский суд Москвы для участия в заседании по делу о смертельном ДТП, попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны. Тот до этого заявил о «похрюкивании в суде» артиста.

По версии следствия, Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП с участием другого автомобиля. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров. // МК