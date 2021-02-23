18 европейских компаний отказались достраивать «Северный поток-2»

18 компаний заявили, что прекратили свое участие или находятся в процессе выхода из проекта «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.

18 европейских компаний либо прекратили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток-2», либо пообещали выйти из проекта из-за угроз санкций США.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Это показывает, что законодательные цели и наши действия были успешными. Мы продолжаем отслеживать компании, замешанные в потенциально санкционированных действиях», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Отмечается, что большинство компаний, который выходят из проекта — британские страховые компании. Также речь идет о немецких компаниях — поставщике промышленных услуг Bilfinger (Мангейм) страховой компании Munich Re Syndicate Limited (Мюнхен).

По данным Госдепартамента США, из проекта также вышли швейцарская Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

Представитель Госдепа отметил, что союзники США «не должны удивляться», если администрация предпримет дальнейшие действия направленные против завершения строительства трубопровода. // УНИАН