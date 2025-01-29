Масована атака БПЛА по території агресора – горить один НПЗ який знаходиться за 800 км від кордону з Україною

У місті Кстово поблизу російського Нижнього Новгорода після атаки БПЛА палає один з найбільших НПЗ РФ – “Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез” – підприємство, потужність якого складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Воно здійснює переробку суміші, видобутої у Західному Сибіру та Татарстані. Відстань до Нижнього Новгорода від кордону України на Чернігівщині складає близько 800 кілометрів.

Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив про наліт українських БПЛА на район міста Кстово. За його словами, уламки одного зі збитих дронів впали на територію промзони, спричинивши займання.