Сі Цзіньпін прибув до США

Це перша поїздка китайського лідера до США за шість років.

Президент Сі Цзіньпін прибув вчора до Сан-Франциско, де має зустрітися зі своїм американським колегою Джо Байденом. Про це пише Bloomberg.

Це перша поїздка китайського лідера до США за шість років зібрала натовпи протестувальників та прихильників.

Сі Цзіньпіна зустріли посадовці, серед яких була міністерка фінансів Джанет Єллен та губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. За повідомленням китайського інформаційного агентства Сіньхуа, політичний лідер мандрує зі своїм головою адміністрації Цай Ці та міністром закордонних справ Ван І.

Наймогутніший правитель Китаю з часів Мао Цзедуна проведе у Сполучених Штатах кілька днів. Він зустрінеться з “лідерами та керівниками, аби підвищити довіру до економіки азійського гіганта, яка зараз сповільнюється”. Це третя закордонна поїздка Цзіньпіна у 2023 році після візитів до Росії та Південної Африки. Вона також є для нього найскладнішою: стосунки зі США цього року різко загострилися через звинувачення у шпигунстві, торгових розбіжностях та військовій агресії Пекіна щодо Тайваню.

За словами джерел видання, китайські студенти та емігранти приїхали до каліфорнійського міста, щоб привітати лідера КНР. Інші китайські прихильники на вулицях заявили, що прилетіли з Нью-Джерсі. “Мобілізація місцевих етнічних китайських громад та місцевих громадян КНР для того, щоб вітати вищого лідера, є звичайною практикою. Це допомагає створити образ сили”, − сказав Чонг Джа Ян, доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру.

Однак зусилля Пекіна для того, аби Сі зустріли як героя, були затьмарені розрізненими протестами навколо центру зустрічі. У вівторок вранці літак кружляв над Москоне-центром, де цього тижня відбувається саміт Азіайсько-Тихоокеанського економічного співробітництва з написом: “Кінець КНР, вільний Китай, вільний Гонконг, вільний Тибет, вільний уйгур”.

Chinese President Xi Jinping arrives in San Francisco ahead of a high-stakes meeting with his American counterpart Joe Biden https://t.co/pCh6Zfqyjz pic.twitter.com/tjuJGP7Tu7 — Bloomberg (@business) November 15, 2023

Нагадаємо, радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що уряди США та Китаю повинні мати прямі обговорення критично важливих питань, зокрема, – війни Росії проти України та недопущення постачання озброєнь в РФ. // LB.ua