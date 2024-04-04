Військовий аеродром “Морозовськ” зазнав масованої атаки дронами з музикальним супроводом (відео)

У Морозівському районі Ростовської області РФ місцеві жителі фіксують масовану атаку безпілотних літальних апаратів (БПЛА), політ деяких з них супроводжується музикою.

Про атаку також написав у своєму Telegram-каналі глава регіону Василь Голубєв. Інших подробиць він не навів.

Морозовськ — військовий аеродром в Ростовській області РФ, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ). На аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.