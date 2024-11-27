Фінансовий комітет Ради схвалив скасування податків для ФОП «заднім числом»

Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків “заднім числом” для ФОП у 2024 році.

Про це заявив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

“Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 01 жовтня на 01 січня 2025. Тобто повністю відстояли, щоб прибрати з закону “заднє число”, – написав Железняк.