Фінансовий комітет Ради схвалив скасування податків для ФОП «заднім числом»
Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків “заднім числом” для ФОП у 2024 році.
Про це заявив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Однак, за його словами, ця норма не стосується банківських установ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні податкового комітету ВР запропонують скасувати оподаткування “заднім числом” для ФОПів в ухваленому податковому законопроєкту №11416-д.