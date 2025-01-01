Кого перевірятиме Податкова у 2025 році (список)
Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень
У 2025 році Державна податкова служба запланувала 4,7 тис. перевірок бізнесу. Найбільше податкова звертатиме увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень. Про це повідомляє Опендатабот.
ДПС найбільше зверне увагу на компанії з Києва – 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому – Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.
Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні – 423.
20 компаній з переліку увійшли до індексу Опендатабота 2024:
- Д.Трейдінг – 165,6 млрд грн доходу;
- Окко експрес – 61,8 млрд грн;
- Вінницька птахофабрика – 39,2 млрд грн;
- Нова пошта – 36,4 млрд грн;
- Українська бронетехніка – 32,4 млрд грн;
- Спейсикс – 27,9 млрд грн;
- Миронівська птахофабрика – 21,4 млрд грн;
- Пумб – 16 млрд грн;
- Укрсиббанк – 15,4 млрд грн;
- Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат – 15 млрд грн;
- Конкорд конслатинг – 8,5 млрд грн;
- Енселко Агро – 7,2 млрд грн;
- Інститут інформаційних технологій Інтелліас – 4,3 млрд грн;
- Берегівське хлібоприймальне підприємство – 4,3 млрд грн;
- ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ – 2,9 млрд грн;
- Тесті фуд – 1 млрд грн;
- Три О – 906 млн грн;
- Тріумф медіа груп – 562 млн грн;
- СК Дніпро-1 – 437 млн грн;
- Зірка Буковелю – 421 млн грн.
Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані Податкової – відповідна інформація з’явиться у картці компанії.
Нагадаємо, в Україні запроваджують нову систему контролю за податковими перевірками з використанням боді-камер. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За словами Гетьманцева, окрім камер, податківцям роздадуть планшети та переносні принтери. // ГлавкомTweet