Кого перевірятиме Податкова у 2025 році (список)

Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень

У 2025 році Державна податкова служба запланувала 4,7 тис. перевірок бізнесу. Найбільше податкова звертатиме увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень. Про це повідомляє Опендатабот.

З 4,7 тис. перевірок близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта – на ФОПів. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. Завітає Податкова й до 266 бізнесів, щодо яких є запитання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ.

ДПС найбільше зверне увагу на компанії з Києва – 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому – Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.

Найбільше перевірок спіткають компанії у сфері оптової торгівлі – 20.7%. Ще 15.1% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів – 6.2%.

Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні – 423.

20 компаній з переліку увійшли до індексу Опендатабота 2024:

Д.Трейдінг – 165,6 млрд грн доходу;

Окко експрес – 61,8 млрд грн;

Вінницька птахофабрика – 39,2 млрд грн;

Нова пошта – 36,4 млрд грн;

Українська бронетехніка – 32,4 млрд грн;

Спейсикс – 27,9 млрд грн;

Миронівська птахофабрика – 21,4 млрд грн;

Пумб – 16 млрд грн;

Укрсиббанк – 15,4 млрд грн;

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат – 15 млрд грн;

Конкорд конслатинг – 8,5 млрд грн;

Енселко Агро – 7,2 млрд грн;

Інститут інформаційних технологій Інтелліас – 4,3 млрд грн;

Берегівське хлібоприймальне підприємство – 4,3 млрд грн;

ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ – 2,9 млрд грн;

Тесті фуд – 1 млрд грн;

Три О – 906 млн грн;

Тріумф медіа груп – 562 млн грн;

СК Дніпро-1 – 437 млн грн;

Зірка Буковелю – 421 млн грн.

Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані Податкової – відповідна інформація з’явиться у картці компанії.

Нагадаємо, в Україні запроваджують нову систему контролю за податковими перевірками з використанням боді-камер. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За словами Гетьманцева, окрім камер, податківцям роздадуть планшети та переносні принтери. // Главком