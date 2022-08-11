McDonald’s буде поетапно відкривати ресторани в Україні

У McDonald’s Україна заявили, що ресторани мережі будуть відкриватися поетапно – першими відкриються заклади у Києві та на заході України.

Про це йдеться у заяві McDonald’s Україна у Facebook.

Компанія нагадала, що 24 лютого призупинили роботу рестранів в Україні через війну, що триває.

“Підтримка наших людей в Україні продовжує залишатися для нас пріоритетом номер один. Ми багато спілкувалися з нашими працівниками, які висловили велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриються, де це можна зробити безпечно та відповідально.

В останні місяці віра в те, що це додасть невелике, але важливе відчуття нормальності, зміцнилася. А українські посадовці зазначали, що підприємства, які відновлять роботу, підтримають місцеву економіку та український народ”, – йдеться у позиції компанії.

“Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу.

Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів”, – пояснили в McDonald’s.

Там додали, що над цими задачами працює команда українського ринку на чолі з Юлією Бадрітдіновою.

На заяву компанії відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

“Мак повертається:) Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни.

Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається”, – написав він у Facebook.

За його словами, велися довгі переговори з McDonald‘s – міністр подякував керівництво копанії за ухвалене рішення.

Повернення великої американської компанії – це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни.

Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України”, – додав Кулеба. // Економічна правда