Нацбанк відкликав ліцензії у 4-х кредитних спілок

Нацбанк після розгляду заяв, поданих фінансовими установами, відкликав ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг у кредитних спілок «Інвестиційний союз «Будова», «Ольвія», «Інтер-інвест», та «Лєпта».

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що кредитні спілки припиняють діяльність за власною ініціативою.

«Після відкликання ліцензій, із дати ухвалення рішення, фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій.

Відкликання ліцензій не позбавляє кредитну спілку обов’язку виконувати свої зобов’язання перед членами такої кредитної спілки. Члени кредитної спілки також мають виконувати свої зобов’язання перед кредитною спілкою. Зокрема, ті члени кредитної спілки, хто має заборгованість за кредитами, повинні розрахуватися в строки та в розмірі, що передбачені умовами договорів.

Вклади членів кредитної спілки, а також нараховані проценти є їхньою приватною власністю незалежно від наявності чи відсутності в спілки чинних ліцензій (вимоги Закону України «Про кредитні спілки»)», — пояснили в НБУ.

Кредитні спілки не є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто держава не гарантує повернення коштів вкладникам у разі банкрутства спілки. // Економічна правда