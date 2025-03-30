Основні помилки при реєстрації ТОВ: чого слід уникати?

Реєстрація бізнесу – це важливий і відповідальний крок, який визначає майбутнє компанії. Реєстрація ТОВ – це важливий етап, і помилки на цьому етапі можуть призвести до штрафів, блокування рахунків та конфліктів між засновниками, відмови в реєстрації або труднощів у веденні бізнесу.

Багато підприємців, намагаючись заощадити час і гроші, реєструють компанію самостійно, але без належної підготовки це може стати серйозною проблемою.

Щоб уникнути неприємних наслідків, необхідно заздалегідь розібратися в юридичних і податкових нюансах, правильно вибрати КВЕД, грамотно оформити документи та визначити оптимальну систему оподаткування.

Фахівці розповідають про найпоширеніші помилки при реєстрації ТОВ і способи їх уникнення.

1. Невірний вибір КВЕД – проблеми з податковою, відмова у ліцензії

КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) вказує, чим може займатися компанія. Помилки при його виборі можуть вплинути на оподаткування та необхідність отримання ліцензії.

Поширені помилки:

❌ Обрано КВЕД, що потребує ліцензії, але документи на ліцензію не оформлені.

❌ Основний КВЕД не відповідає реальній діяльності компанії (це може викликати підозри у податкової).

❌ Вказано занадто багато КВЕД (деякі інспекції можуть засумніватися у реальності діяльності).

❌ Забуто важливий КВЕД (наприклад, IT-компанія не вказала 62.01 – розробка програмного забезпечення і не може працювати з партнерами).

✅ Порада: Перед реєстрацією вивчіть список КВЕД, перевірте, чи потрібна ліцензія, і вказуйте лише ті види діяльності, якими дійсно плануєте займатися.

2. Юридична адреса масової реєстрації – підвищений ризик перевірок

ТОВ повинно мати реальну юридичну адресу, на яку будуть надходити офіційні документи, запити з податкової та інших органів.

Поширені помилки:

❌ Використання фіктивної адреси (адреси масової реєстрації), що може призвести до блокування компанії.

❌ Реєстрація на домашню адресу без дозволу власника (якщо приміщення не належить засновнику).

❌ Вказано адресу, за якою неможливо отримувати кореспонденцію (податкова може визнати її недійсною).

✅ Порада: Краще вибрати реальну офісну адресу або зареєструватися за домашньою адресою засновника (якщо це дозволено законом).

3. Неправильний податковий режим – зайві податки або штрафи

Від вибору системи оподаткування залежить розмір податків і звітність. Помилки можуть призвести до фінансових втрат або відмови у співпраці з клієнтами.

Поширені помилки:

❌ Реєстрація на загальній системі оподаткування, коли вигідніше працювати на єдиному податку.

❌ Вибір єдиного податку, але діяльність компанії не відповідає його умовам.

❌ Не подано заяву на реєстрацію платником ПДВ, якщо це необхідно (наприклад, якщо клієнти – платники ПДВ).

✅ Порада: Перед реєстрацією проконсультуйтеся з бухгалтером і виберіть оптимальну систему оподаткування.

4. Помилки в статуті – конфлікти між засновниками

Статут організації – основний документ компанії, що регулює права та обов’язки засновників. Помилки в ньому можуть призвести до конфліктів і судових розглядів.

Поширені помилки:

❌ Відсутність чіткого механізму виходу учасника з організації.

❌ Не прописано порядок розподілу прибутку.

❌ Відсутні обмеження повноважень директора (він може вивести гроші з рахунку без згоди засновників).

❌ Розмиті формулювання щодо управління компанією.

✅ Порада: Розробляйте статут із юристом, особливо якщо в компанії кілька засновників.

5. Відсутність розрахункового рахунку – неможливість роботи з клієнтами

Без розрахункового рахунку ТОВ не зможе приймати платежі від клієнтів і проводити безготівкові розрахунки.

Поширені помилки:

❌ Пізнє відкриття рахунку (наприклад, після підписання контрактів).

❌ Вибір невідповідного банку з високими комісіями.

❌ Помилки в документах для відкриття рахунку (невірний статут, відсутність ЕЦП).

✅ Порада: Обирайте банк з вигідними умовами та відкривайте рахунок одразу після реєстрації.

6. Реєстрація ТОВ без розуміння податкового навантаження

Часто підприємці реєструють ТОВ, не враховуючи майбутні податкові платежі та витрати на бухгалтерський облік.

Поширені помилки:

❌ Відсутність урахування податків і обов’язкових платежів (наприклад, ЄСВ – єдиний соціальний внесок).

❌ Нерозуміння звітності та штрафів за її несвоєчасну здачу.

❌ Відсутність договору з бухгалтером – підприємець не знає, як вести облік.

✅ Порада: Одразу після реєстрації знайдіть бухгалтера або підключіть аутсорсинг.

7. Помилки при призначенні директора

Директор – це офіційний представник компанії, і його призначення має бути правильним.

Поширені помилки:

❌ Призначення іноземного громадянина без дозволу на роботу (такий директор не зможе офіційно керувати компанією).

❌ Директор і засновник – одна особа, але в статуті не прописані обмеження на його дії.

❌ Директору не надані довіреності для підписання договорів (це може ускладнити роботу).

✅ Порада: Переконайтеся, що призначення директора відповідає законодавству.

8. Неправильний розрахунок статутного капіталу

Статутний капітал ТОВ формує його фінансову базу.

Поширені помилки:

❌ Внесення статутного капіталу лише готівкою (можна використовувати майно, цінні папери).

❌ Фіктивний статутний капітал (на папері вказана велика сума, але реально коштів немає).

✅ Порада: Оптимальний розмір – від 5000 грн, але краще враховувати майбутні витрати.

9. Відсутність електронного цифрового підпису (ЕЦП)

Без ЕЦП неможливо подавати звітність та податкові декларації.

Поширені помилки:

❌ ЕЦП не оформлена вчасно (через це неможливо відкрити рахунок, здавати звіти).

❌ Обрано невідповідну систему ЕЦП.

✅ Порада: Оформлюйте ЕЦП одразу після реєстрації компанії.

Уникаючи цих помилок, ви зможете запустити бізнес без проблем і забезпечити його стабільний розвиток!

Реєстрація бізнесу – це складний процес, що потребує знання законодавства та уважного підходу до оформлення документів. Помилки, допущені на цьому етапі, можуть не лише призвести до штрафів і додаткових витрат, а й ускладнити подальше ведення діяльності.