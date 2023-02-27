Понад 40 бізнесів в Україні досі контролюють громадяни РФ – Опендатабот

Більшість із них продовжує працювати на території України.

Через рік після початку повномасштабної війни в Україні досі залишаються компанії, частки у яких належать громадянам країни-агресора.

9 з них знаходяться у стані припинення або банкрутства, а решта продовжує працювати на території України, йдеться в аналізі Опендатабот.

“Опендатабот перевірив реєстр акціонерів та виявив, що частки у 41 акціонерних товариствах належать власникам з РФ. Лише 9 з цих компаній знаходяться у стані припинення або банкрутства — а решта продовжує працювати на території України”, – йдеться в аналізі.

Серед бізнесів із російськими власниками, які згорнули свою діяльність:

ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”, ПрАТ “ЗЕРНОПРОМСЕРВІС”, ЗАТ “Планета-буд”, АТ “МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК”, АТ “ВТБ БАНК”, АТ “Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива” (в стані припинення);

ЗАТ “Укренергоатом”, ПрАТ “Львівський ізоляторний завод” (припинено);

ПАТ “ДОНБАСКАБЕЛЬ” (порушено справу про банкрутство).

Продовжують працювати на території України такі компанії, що контролюються громадянами РФ, як АТ “БАНК ФОРВАРД” чи ПАТ “Глорія Джинс”. В цьому ж переліку чимало наукових установ, конструкторських бюро (Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування, Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування, Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро “Запоріжгідросталь” та інші).

Як росіяни заробляють в Україні під час війни

В жовтні український уряд ухвалив рішення заборонити участь бізнесів, що пов’язані з Росією та Білоруссю і резидентами цих країн у публічних закупівлях. Відтак державним замовникам заборонено закуповувати товари у таких компаній та товари, що походять з Росії та Білорусі.

До запровадження цієї заборони, з березня по липень 2022 року, про 191 компанія, пов’язана з країною-агресором, брала участь та перемогла у 1800 публічних закупівлях. За інформацією YouControl, за результатами цих тендерів 985 млн грн державних коштів були переведені на рахунки таких компаній. // УНІАН