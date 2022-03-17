«Потеря потерь»: американський виробник ботоксу зупинив постачання до Росії

Американська біофармацевтична компанія AbbVie приєдналася до санкцій проти Росії та припинила постачання ботоксу та філерів, що використовуються в естетичній медицині.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Оскільки трагічні події в Україні продовжуються, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств у регіоні», – йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що продовжують стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та пожертвували мільйон доларів некомерційним організаціям на допомогу українцям, які постраждали від військових дій.

Якщо постачання ботокса не настільки критичні, то постачання філерів, які використовуються в контурній пластиці – це серйозний крок. Альтернативи їм немає.

Філери бренду Juvederm у Росії лідирують у своїй групі: за даними GxP News, всього філери встановлювалися в 2021 році 1,7 мільйона разів, з яких 44,4% припало на різні позиції бренду Juvederm. // Економічна правда