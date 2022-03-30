У росії залякують керівників фінських компаній, щоб завадити їм піти з ринку

Директорів фінських підприємств, які працюють на території росії, викликають на допити в прокуратуру, погрожують їм строками, намагаючись завадити їм піти з російського ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національний мовник Yle.

«Становище фінських компаній на російському ринку стає дедалі важчим. Уже тиждень як керівництво викликають на слухання та допити в прокуратуру. Керівники несуть кримінальну відповідальність за діяльність своїх компаній, і в гіршому випадку покаранням може стати ув’язнення строком 15 років», – розповів виконавчий директор консалтингового агентства East Office Лаурі Вейялайнен.

За його словами, завадити закордонним компаніям піти з ринку росія намагається за допомогою, зокрема, санкцій у відповідь і різноманітних маніпуляцій із законодавством. Наразі у складній ситуації опинилися близько 30 фінських підприємств, які East Office представляє у рф.

«Відхід з ринку не завжди можливий, попри те, що компанії готові зазнати величезних фінансових збитків. Їм кажуть, що банкрутство за власним бажанням неможливе. Ціль цих дій — змусити підприємства зберегти діяльність і залишитися в росії», — наголошує Вейялайнен.