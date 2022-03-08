Нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про намір поступово відмовитись від участі в усіх своїх проєктах у Російській Федерації.

Про це йдеться на офіційному сайті Royal Dutch Shell.

У компанії повідомили, що згідно з вказівками уряду припинять свою роботу у Росії. Першим кроком стане припинення спотових закупівель сирої нафти.

Окрім цього компанія закриє свої автозаправні станції, а також припинить виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів на території Росії.

Генеральний директор Shell Бен ван Берден вибачився за те, що минулого тижня компанія закупила нову партію російської сирої нафти для подальшого її перероблення. Він також підтвердив, що доходи від російської нафти, запаси якої залишились у компанії, будуть направлені у спеціальний фонд.

“Ми будемо працювати з нашими партнерами, які надають гуманітарну допомогу, щоб зрозуміти, куди направити кошти із цього фонду, щоб пом’якшити ці жахливі наслідки війни для народу України”, – додав Бен ван Берден.

За його словами, компанія Royal Dutch Shell готова:

Негайно припинити закупівлю російської нафти на спотових ринках та не продовжувати контракти з РФ

Змінити ланцюг поставок сирої нафти, щоб виключити з нього російські обсяги

Закрити у РФ автозаправні станції та припинити виробництво авіапалива і мастильних матеріалів в Росії

Негайно розпочати поетапну відмову від нафтопродуктів із РФ, трубопровідного газу та скрапленого природного газу

Бен ван Берден резюмував, що ці проблеми показують дилему між тиском на уряд РФ, який розпочав війну в Україні, та забезпеченням стабільного постачання енергоресурсів у Європу.