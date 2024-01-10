НАЗК внесло компанію Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“Понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ. Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси “Яндекс”, які співпрацюють з державними та правоохоронними органами Росії”, — йдеться у повідомленні.

Subway — одна з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування. Вона відома своїми сендвічами, салатами та ролами. Компанія позиціонує себе як “здорову альтернативу традиційному фаст-фуду” і заявляє, що турбується про здоровʼя споживачів, але продовжує працювати в РФ, фінансуючи вбивства українців. Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великої Британії та Німеччини.

Компанія працює в Росії понад 20 років, створила близько 6 000 робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах. Після початку повномасштабного вторгнення, Subway не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності у РФ.

“Так, крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи російську економіку та рівень зайнятості населення. Особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзингу, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки”, — пояснили у НАЗК.

Зокрема у Росії франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі. Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в Росії. Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману.

“Так, у травні 2022 року російські банки почали блокувати роялті (платежі за користування франшизою), бо були не готові брати на себе відповідальність за опрацювання платежів на адресу франчайзера з “недружньої” держави (США). Клієнти не могли отримати право власності з російських франчайзі та відправляти платежі в США. У зв’язку з цим, на замовлення Subway російська юридична компанія Nevsky IP LAW провела необхідні аналізи договорів та санкційного законодавства РФ і знайшла відповідні юридичні механізми, які дозволяють законно здійснювати збір роялті з франчайзі та спрямовувати їх на адресу холдингової компанії”, — йдеться у повідомленні.

У результаті компанія допомогла клієнту (Subway) знову отримувати роялті із російських франчайзі. Банки відновили обробку платежів, а франчайзі повернулися до виконання обов’язків зі сплати роялті.

Крім цього Subway у Росії активно проводить рекламні компанії через соціальні мережі “ВК” та “Одноклассники”, які належать підсанкційній юридичній особі ТОВ “Компания ВК”. Також Subway користується послугами доставки їжі через сервіс “Яндекс.Еда”. У НАЗК нагадали, що що цей сервіс контролюється групою компаній “Яндекс”, які співпрацюють з російськими державними та правоохоронними органами, зокрема з ФСБ. Сервіси “Яндекс” раніше вже потрапили до переліку кандидатів на санкції НАЗК.

“Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було”, — підкреслили у НАЗК.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції на порталі “Війна і санкції” запустило першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї. База налічує понад 2000 компонентів, які використовуються Росією та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки. // Суспільне