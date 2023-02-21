У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали 11 вибухів

Ймовірно, є влучання у місцях скупчення сил російських окупантів.

Вночі у тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі Донецької області пролунали 11 вибухів.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Маріупольської міської ради. Зазначається, що у місті чутно вибухи. Також стало відомо про проблеми зі світлом та зв’язком у Центральному та Лівобережному районах.

“Поки відомо про 11 вибухів в окупованому Росією місті. Перший вибух пролунав о 22:33. Попередньо, є інформація про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та зупинки Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно, у місцях скупчення ворожої сили”, – йдеться у повідомленні.

У міськраді відзначили, що дана інформація ще перевіряється. “Віримо в ЗСУ! Деокупація Маріуполя все ближче!” – відзначили вони. // УНІАН