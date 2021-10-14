«ПриватБанк» встановив ліміти на карткові перекзи

У «ПриватБанку» попередили про встановлення місячних лімітів на відправлення та отримання грошових переказів.

«За правилами внутрішньої політики банку, що базуються на вимогах фінмоніторингу та правилах платіжних систем, ліміти встановлюються на календарний місяць (з 1-го до 30/31-го числа) як для переказів Україною, так і за кордон», — повідомили у фінустанові.

Так, для відправника кількість переказів лімітована сотнею переказів Україною та 25-ма за кордон. Для отримувача — відповідно 100 та 30-ма переказами.

У «ПриватБанку» додали, 99,7 відсотки клієнтів банку користуються «Приватом24», не виходячи за межі зазначених лімітів.

«Банк працює чітко в рамках законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу. Тому з жовтня 2021 року ми вносимо незначні корективи до правил здійснення р2р переказів щодо лімітів на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали», — йдеться у повідомленні.

Також клієнтам дали відповіді на два найпоширеніших запитання:

1. Що робити, якщо на картку надходять благодійні гроші, на лікування дитини чи гроші волонтерів тощо?

У такому випадку слід зателефонувати за номером 3700 або написати у чат «Допомога Онлайн». Необхідно надіслати посилання із соціальних мереж чи документи, що підтверджують здійснення благодійної діяльності. Протягом одного робочого дня для таких карток встановлять безлімітний режим.

2. Що робити, якщо на картку отримуються кошти за продаж товарів з використанням інтернет-майданчиків?

Нормативно-правовим актом НБУ встановлено, що користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна. Щоб надсилати й отримувати перекази безлімітно, клієнтам порадили відкрити рахунок фізичної особи — підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства України. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»