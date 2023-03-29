«Слуга» Гетманцев вже лякає розстріляний і знищений бізнес перевірками і штрафами

Данило Гетманцев пояснив, що одна з причин повернення до старої системи – це необхідність фінансувати оборону держави.

Україна з 1 липня планує повернути довоєнну систему податків та перевірки бізнесу.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону.

“Повернення до довоєнного оподаткування – одна з умов МВФ для надання Україні 15,6 млрд доларів допомоги. Законопроект про повернення старої податкової системи вже написаний”, – сказав він.

Гетманцев пояснив, що ще одна з причин повернення до старої системи – це необхідність фінансувати оборону держави.

“Ми збираємо за місяць податків на 80 млрд, а на війну витрачаємо 130. Решту ми збираємо шляхом запозичень, облігацій. Наші партнери не дають гроші на безпеку та оборону – це те, що ми збираємо всередині країни. Важливо, щоб кожен громадянин та підприємець, який не на фронті, виконував свій громадянський обов’язок сплатою податків”, – зазначив народний депутат.

Податки в Україні – деталі

1 лютого 2023 року Кабінет міністрів вже здійснив перший крок до повернення оподаткування громадян і бізнесу на довоєнний рівень з 1 липня, а саме затвердив та направив відповідний проект закону до Верховної Ради. Його планують розглянути вже найближчим часом в залі парламенту.

Кабмін врегулював питання щодо оподаткування доходів українських військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях під час повномасштабного вторгення РФ. // УНІАН