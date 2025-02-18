Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу?
З 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або ж отримають великий штраф
1 березня 2025 року робота всіх автозаправних станцій може бути зупинена. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.
«Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та Державна податкова служба не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чека Коли затвердять – невідомо», – написала вона.Tweet