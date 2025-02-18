Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу?

З 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або ж отримають великий штраф

1 березня 2025 року робота всіх автозаправних станцій може бути зупинена. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Причиною ймовірної зупинки роботи АЗС є те, що з 1 березня можна використовувати тільки реєстратори розрахункових операцій (РРО), що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601.

«Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та Державна податкова служба не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чека Коли затвердять – невідомо», – написала вона.