В «ПриватБанке» пригрозили отключением Apple Pay и Google Pay

Законодательное регулирование стоимости эквайринга обойдется бюджету минимум в 4 млрд грн в год, подчеркнули в «ПриватБанке».

В случае принятия парламентом законопроектов о нерыночном механизме регулирования интерчейндж и комиссии эквайринга, которые активно лоббируются крупными торговыми компаниями, прямые потери госбюджета составят минимум 4 млрд грн в год.

Как сообщила пресс-служба «ПриватБанка», по словам заместителя главы правления банка Развана Мунтеану, прогнозируемое уменьшение прибыли банка составит до 5,3 млрд грн в год, что будет стоить государству как владельцу «ПриватБанка» ежегодно 3,3 млрд грн дивидендов.

По мнению топ-менеджера крупнейшего украинского банка, применение нерыночного подхода к регулированию комиссии приведет к значительному падению количества и объема безналичных операций — с 55,2% до 25,6%, и соответственно, росту наличных, что сведет на нет усилия государства по фискализации бизнеса. Прямые потери бюджета от недополученных налогов составят еще около 1 млрд грн в год.

«Мы не воспринимаем шантаж и давление со стороны лобби крупных ритейлеров, и предлагаем открытое и прозрачное информирование рынка по объемам и средним размерам комиссий эквайринга и интерчейндж, объемам наличных и безналичных платежей, объему инвестиций в развитие и поддержку платежной инфраструктуры, инноваций и программ лояльности для потребителей», — цитирует пресс-служба Мунтеану.

Отключение Apple Pay или Google Pay

По его словам, в случае принятия парламентом законопроектов о нерыночном регулировании банковских комиссий за прием безналичных платежей, украинским банкам придется отказаться от поддержки известных мировых платежных сервисов, таких как Apple Pay, из-за убыточности таких операций в Украине.

Также он отметил, что банки будут вынуждены отключить возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости транзакций с учетом дополнительных комиссий сервисам и расходов эмитентов.

Платное обслуживание банковских карт

По словам банкира, в случае одобрения парламентом регулирования банковских комиссий возрастет стоимость обслуживания карт для клиентов, поскольку банки вынуждены будут повысить стоимость своих услуг.

Так, стоимость обслуживания карты составит в среднем более 200 грн в год, что будет ощутимым для социально уязвимых слоев населения (пенсионеры, работники бюджетных учреждений).

Кроме того, в случае принятия закона о регулировании стоимости безналичных транзакций, банки вынуждены будут отменить грейс-период по кредитным картам, что будет стоить клиентам увеличения расходов на обслуживание кредитов в среднем на 3-3,5% в месяц.

Битва за тарифы на эквайринг в Украине: что происходит

Украинский бизнес объединился и просит Верховную Раду Украины согласовать украинское законодательство с нормами Европейского Союза в сфере снижения тарифов за расчеты платежными картами, поддерживая законопроект № 4364 в части снижения ставок эквайринга и интерчейнджа.

19 февраля 2021 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о платежных услугах №4364, призванный урегулировать платежный рынок в Украине и привести законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС.

В свою очередь, банковский сектор выступает против законодательного регулирования тарифов на эквайринг.

В Национальном банке заявили, что обеспокоены дискуссией о необходимости законодательного регулирования межбанковских комиссий, что может привести к негативным последствиям для платежного рынка.

Так, директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова заявила, что требования принятого в первом чтении законопроекта №4364 направлены против потребителя, на которого лягут затраты на обслуживание безналичной инфраструктуры. Она отметила, что, согласно результатам опроса компании, 70% украинцев не готовы отказываться от кэшбека и бонусов банка, все опрошенные не готовы платить за обслуживание карты, и при этом около 60% говорят, что в период пандемии стали больше пользоваться электронной коммерцией. Платонова подчеркнула, что Украина является одним из лидеров инноваций в финансовом секторе, а введение подобного регулирования может затормозить процесс развития в этой сфере.

Что такое эквайринг и интерчейндж

Эквайринг — возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Интерчейндж — это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. // УНИАН