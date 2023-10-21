Організатор столичних «п’яних вечірок», де кривдили дівчат, відгуляв гучне весілля (фото)

Блогера заарештовували, але випустили під заставу понад 400 тисяч гривень.

Блогер Олег Захаров, фігурант справи щодо “п’яних вечірок” в Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, відгуляв гучне весілля на Львівщині, пише журналіст Андрій Лохматов.

Як свідчать фото та відео, опубліковані на закритих сторінках у соцмережах Олега Захарова, якого підозрюють у сексуальному насильстві, весілля святкували в одному з найдорожчих готельних комплексів країни – Edem Resort Medical & Spa, що у Львівській области.

Ведучим на цьому святі був відомий телеактор і комік Юрій Ткач. На відео, якими поділився наречений, Юрій Ткач сміється та обіймається з ний, а Олег Захаров його хвалить і називає найкращим.

“Юрік вивіз цей день, зробив все дуже красиво, веселий, харизматичний, я дуже радий, що ми обрали саме його”, – написав наречений в одному з дописів.

На іншому відео можна побачити, як гості весілля танцюють і розкидають, ймовірно, гроші.

П’яні вечірки в Києві – подробиці скандалу

В січні 2023 року у мережі поширювалися відео блогерів, що ґвалтували дівчат з метою створення контенту. Стало відомо, що самі блогери родом з Івано-Франківська. Проте на той час вони жили в Києві, де влаштовували вечірки, на яких дівчат, зокрема, неповнолітніх, споювали та накачували транквілізаторами.

Після того, як діяльність блогерів набула розголосу, до них навідалися правоохоронці. Загалом поліція оголосила про підозру трьом особам. У березні стало відомо, що двоє підозрюваних у справі вийшли під заставу. За скоєні злочини блогерам загрожує до 7 років в’язниці. // УНІАН