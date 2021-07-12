Аферисты выманивают деньги, прикидываясь налоговиками

Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в Одесской области предупредило жителей региона о мошеннических действиях неизвестных.

Так, они звонят субъектам предпринимательской деятельности и от имени замначальника управления требуют перечислить деньги на некий банковский счёт. Звонки при этом осуществляются с такого номера: +38099-30-99-755.

В налоговой службе подчёркивают, что никаких указаний о сборе денежных средств «не давали и давать не могут», и советуют в случае обнаружения фактов мошенничества собрать всю возможную информацию об аферистах, а именно имена, номера телефонов и карточных счетов, а также немедленно звонить в областную ГНС: 048-725-00-50 и 0482-300-329 (или 0482-300-394). Кроме того, можно обращаться в полицию (102) и в специальную антикоррупционную службу ГНС Украины «Пульс» (0800-501-007, направление «4»). // Таймер