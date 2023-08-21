Збитки на ₴12 000 000: у Києві повідомили про підозру десятьом членам ОЗГ

Зловмисники на підставі завідомо підроблених документів провели тендер та отримали запчастини від постачальників до спецмедавто за завищеною ціною.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури та за оперативного супроводження співробітників СБУ викрили злочинну діяльність посадовців КО «Київмедспецтранс» та керівників організацій, які привласнили держкошти.

«Організаторка злочинної групи та її спільники за попередньою змовою із начальником відділу та керівниками організацій-постачальників підробили документи про завищену вартість запасних частин для спецмедавто, які не відповідають дійсності. У подальшому, з метою приховування слідів заволодіння грошовими коштами на користь керівників товариств, вони звернулись до експертної установи, яка надала б висновок про ринкову вартість запасних частин. Таким чином, порушники провели тендер, підробили документи та реалізовували запчастини до спецмедавто за завищеною ціною. Сума збитків сягає 12 000 000 гривень», – повідомив слідчий Шевченківського управління поліції Роман Грищенко.

За погодженням із процесуальними керівниками слідчі повідомили 10 членам організованої злочинної групи про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ч. 3 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ч. 1, 2 ст. 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва