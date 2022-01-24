Повідомлено підозру учасникам злочинного угруповання, які незаконно отримали з бюджету ₴25 млн. відшкодування ПДВ

До офіційних документів зловмисники вносили фіктивні дані про працівників, які мають інвалідність і які безпосередньо беруть участь у виробничій діяльності. Відповідно до них, незаконно отримали з бюджету відшкодування податку на додану вартість.

Викрили злочинну схему з відшкодування податку на додану вартість, встановили організатора та причетних осіб до її функціонування слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Як встановили поліцейські, організував діяльність угруповання адвокат, його спільниками були двоє керівників підприємств організації інвалідів Київщини та ще одна довірена йому особа.

Відповідно до розробленого плану, зловмисники використовували одне зі столичних підприємств організацій інвалідів. Аби отримати відшкодування ПДВ, фігуранти підроблювали документи, зазначаючи недостовірні відомості про наявність у штатному розписі цього підприємства працівників у кількості понад 50%, які мають інвалідність і які безпосередньо беруть участь у виробничій діяльності. Надалі для отримання розпорядження про користування пільгою подавали такі документи до Київської міської державної адміністрації.

Внаслідок злочинної діяльності зловмисників упродовж 2019-2020 років за такою схемою вони незаконно отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму понад 25 млн грн. А відтак завдали бюджету шкоди на цю суму.

На підставі отриманих доказів слідчі повідомили про підозру чотирьом фігурантам у вчинені ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські провели обшуки за місцями проживання та в офісному приміщенні підозрюваних. Наразі вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до заволодіння бюджетними коштами.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції

(за матеріалами Головного слідчого управління)