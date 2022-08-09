Замах на вбивство з перестрілкою – повідомлено про підозру жителю Звенигородщини

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю одного з сіл Звенигородського району Черкаської області за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).

За даними слідства зловмисник, перебуваючи у потерпілого вдома, після спільного розпиття алкогольних напоїв, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин пригрозив потерпілому вбивством і пішов до свого помешкання, яке знаходиться неподалік, повернувшись із зарядженою мисливською рушницею, здійснив один постріл в напрямку господаря. Однак потерпілий, будучи готовим до такого розвитку подій, обороняючись, здійснив у відповідь постріл з власної рушниці, чим врятував своє життя.

Як наслідок, обидва чоловіки залишилися живими, проте отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Довідково: замах на умисне вбивство карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури