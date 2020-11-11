На Житомирщинв онука затримано за підозрою у вбивстві бабусі

В одному із сіл Новгород-Волинського району Житомирської області за місцем проживання виявлено тіло 71-річної бабусі з ознаками насильницької смерті.

Працівниками карного розшуку ГУНП в Житомирській області встановлено, що напередодні онука потерпілої бачили поблизу місця вчинення злочину.

Хлопець, в свою чергу, з моменту виявлення тіла позбавився мобільного телефону і за місцем проживання не з’являвся.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами місцезнаходження парубка встановлено, зловмисника затримано. У вчиненні вбивства зізнався. Мотиви встановлюються. Тривають слідчі дії. // Вартові еспресо