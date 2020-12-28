На Дніпропетровщині затримали лідера ОЗУ з міжрегіональними зв’язками, підозрюваного у розбійних нападах на фермерів

На момент скоєння злочинів організатор групи був депутатом однієї із районних рад Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські, члени злочинної групи причетні до ряду розбійних нападів на домоволодіння та фермерські господарства, як у Дніпропетровській області, так і за її межами, скоєні протягом останніх двох років. Під час скоєння злочинів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю та були одягнуті у камуфльований одяг і балаклави. Для конспірації пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками. Зокрема, у жовтні 2018 року нападники увірвалися на територію фермерського господарства в смт Межова, зв’язали охоронця та забрали металевий сейф з 50 тис. доларів США і документацією.

Злочинну діяльність групи задокументували поліцейські Департаменту карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури м. Синельникове за погодженням з прокурором області. 24 грудня 31-річного лідера групи затримали.

В ході санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили викрадений сейф, камуфляжний одяг, гранати, вогнепальну зброю, комп’ютерну техніку та ряд речових доказів, які свідчать про їх незаконну діяльність.

Слідчі Синельниківського відділу поліції оголосили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Тривають слідчі заходи для встановлення та затримання інших членів угруповання.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області