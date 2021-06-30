₴84 тис. хабаря за оренду торговельного павільйону — судитимуть директора ринку на Луганщині

Луганська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника дочірнього підприємства «Центральний ринок» Луганської обласної спілки споживчих товариств за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

За даними слідства, директор ринку вимагала від приватного підприємця 84 тис грн за укладення договору оренди торговельного павільйону. Для конспірації службова особа наказала перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок.

Правоохоронці затримали керівника підприємства у травні 2021 року після перерахування усієї суми неправомірної вигоди та передачі квитанції фізичною особою-підприємцем у якості підтвердження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури