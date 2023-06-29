Викрито двох чоловіків, які обкрадали автівки в Солом’янському районі столиці

Підозрювані вранці обходили мікрорайон у пошуках майна, яке господарі залишали в транспортних засобах, після чого розбивали скло та викрадали цінні речі. Обидва зловмисника раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

До поліції Києва надійшло повідомлення від мешканця Солом’янського району про те, що протягом ночі невідомі розбили скло в автівці та викрали звідти дві вудочки. Згодом правоохоронці отримали ще одне звернення про аналогічну крадіжку – в цей раз «здобиччю» зловмисників став набір інструментів. За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження.

Співробітники кримінальної поліції із залученням працівників сектору кримінального аналізу опрацювали відео з камер спостереження та провели низку інших оперативних заходів, за допомогою яких встановили, що до скоєння злочину причетні двоє раніше судимих киян, 1977 та 1992 років народження.

Виявилось, що спільники по закінченню комендантської години обходили мікрорайон у пошуках майна, яке господарі залишали в транспортних засобах, після чого розбивали скло та викрадали цінні речі. Фігуранти одразу продали майно заявників, правоохоронці наразі встановлюють їх місцезнаходження.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури затриманим оголошено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва