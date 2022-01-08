Діло Колі Харківського вестиме суддя, яка раніше дала йому рік умовно за стрілянину

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Про початок розгляду справи у Червонозаводському суді повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. За його словами, підготовче засідання призначено на 9:50 19 січня.

Суддя — Тетяна Янцовська (https://t.me/vartovi_kyiv/24837)
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Так, та сама пані, яка у липні 2021 року винесла вирок Харківському у справі про стрілянину в торговельному центрі. (https://t.me/vartovi_kyiv/24799?single)
Вона визнала Харківського винним за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) — призначила йому два роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним строком на рік.
До 19 січня сторона потерпілих вирішуватиме, чи заявляти відвід судді Янцовської.
«За законом це автоматичне розподілення. А чому так вийшло? Це очевидно не до нас питання — випадковість чи не випадковість, тут я нічого не можу прокоментувати», — зазначив Черняк. // Вартові еспресо
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