Діло Колі Харківського вестиме суддя, яка раніше дала йому рік умовно за стрілянину

Про початок розгляду справи у Червонозаводському суді повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. За його словами, підготовче засідання призначено на 9:50 19 січня.

Так, та сама пані, яка у липні 2021 року винесла вирок Харківському у справі про стрілянину в торговельному центрі. ( https://t.me/vartovi_kyiv/24799?single

Вона визнала Харківського винним за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) — призначила йому два роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним строком на рік.

До 19 січня сторона потерпілих вирішуватиме, чи заявляти відвід судді Янцовської.