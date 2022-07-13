Ексголові АРМА повідомлено про підозру у справі про розтрату заарештованого майна на ₴400 млн.

Досудове розслідування триває.

Ексголові Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також ще чотирьом особам, повідомлено про підозру в розтраті арештованого майна на 426 млн гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«12 липня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн гривень колишньому голові АРМА. Його дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу», — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП «СЕТАМ», приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю майна, яке було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість.

Потім це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «СЕТАМ» забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

Під час слідства встановлено чотири епізоди злочинної діяльності, а саме:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);

продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);

продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);

продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

«На сьогодні крім колишнього голови АРМА про підозру повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «Сетам», оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності», — зазначили в САП.

Нагадаємо, справа стосується періоду листопада-грудня 2020 року. Це означає, що підозрюваним є екскерівник АРМА Віталій Сигидин, який виконував обов’язки з грудня 2019 року.

29 липня минулого року Сигидин та його заступник Володимир Павленко отримали домашній арешт у цій справі. Обох суд також відсторонив від посад. Їм закидають заволодіння майже 400 тис. доларів, які були визнані речовими доказами у низці кримінальних проваджень і перебували в управління АРМА. Гроші на підставі підроблених судових рішень переказали на банківські рахунки третіх осіб.

У квітні 2021 року квітня ДБР влаштувало понад 50 одночасних обшуків за цією справою. // LB.ua