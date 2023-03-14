У Миколаєві судитимуть чотирьох зловмисників, які обвинувачуються у подвійному вбивстві

Миколаївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох чоловіків – мешканців м. Миколаєва та Миколаївського району, які обвинувачуються у подвійному вбивстві (п.1, п.12 ч.2 ст.115 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні 2022 року четверо осіб, діючи за попередньою змовою, поблизу села Каравелове Миколаївського району, у ході словесного конфлікту нанесли численні тілесні ушкодження двом місцевим мешканцям, внаслідок отримання яких потерпілі померли.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділення поліції № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

У випадку доведення вини зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура