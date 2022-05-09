Визначено пункти пропуску для переміщення придбаних за кордоном авто

Кабінет Міністрів України визначив три пункти пропуску для переміщення придбаних за кордоном автомобілів.

Це передбачено урядовим розпорядженням від 3 травня 2022 року №354-р.

Це “Устилуг” та “Грушів” на польському кордоні і “Малий Березний” – на словацькому.

Як пише interfax.com.ua, з 25 квітня Україна обмежила кількість пунктів пропуску для ввезення авто з іноземною реєстрацією для власних потреб.

“Перетин таких транспортних засобів став доступним на пунктах “Угринів”, “Грушів”, “Смільник” та “Устилуг” (на польському кордоні), а також через «Малий Березний» на словацькому та через «Дзвінкове» і «Косино» на угорському кордоні”, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення було пов’язане із виникненням черг на пунктах пропуску після того, як Верховна Рада зняла необхідність сплачувати митні платежі, ПДВ та акциз під час такого імпорту. // LB.ua