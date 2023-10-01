Українцям повернули великі штрафи: хто і скільки заплатить

Штрафи для бізнесу за торгівлю без касових апаратів повернулися із 1 жовтня 2023 року. Причому, як обіцяє влада, до кінця року мають перевірити всіх підприємців.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: законопроект № 8401 та заява голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетьманцева.

РБК-Україна пояснює, кому загрожують штрафи і наскільки великими вони будуть.

Що за штрафи?

На початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року український бізнес заборонили штрафувати за торгівлю без касових апаратів. Але за півтора року було вирішено посилити контроль.

Як заявив Данило Гетьманцев, тим, хто торгує без реєстраторів розрахункових операцій (РРО), загрожують великі штрафи.

“Я хочу звернутися до підприємств торгівлі щодо встановлення касових апаратів. З 1 жовтня буде введено великі штрафи за невстановлення цих апаратів”, – говорив він в ефірі телемарафону і додав, що планові перевірки відновлено в повному обсязі.

Перевірки стосуються тих, хто реалізує:

спиртні напої

табачні вироби

паливо

електроенергію

Крім того, під перевіряють банківські та фінансові установи, а також гральний бізнес.

Які штрафи погрожують за торгівлю без РРО?

Якщо податкові органи встановлять, що розрахункові операції проводяться “мимо” касових апаратів, то застосовуватимуться фінансові санкції:

100% вартості проданих товарів (робіт та послуг) – за перше порушення

– за перше порушення 150% вартості проданих товарів (робіт та послуг) – за кожне наступне порушення

Чи є винятки?

За роботу без касових апаратів не штрафуватимуть бізнес на прифронтових територіях. Але цей виняток не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Тобто продаж цигарок, тютюну, алкогольних напоїв, палива тощо все одно має здійснюватися через касовий апарат.

Касові апарати потрібні всім ФОПам?

Їхнє використання обов’язково для ФОПів на II, III та IV групах спрощеної системи та на загальній системі оподаткування. Незалежно від виду діяльності та обсягу доходів. При цьому ФОПам на I групі не обов’язково використовувати РРО.

Важливе уточнення. Треба не просто мати касовий апарат, а й зареєструвати його у податковій.

Державна податкова служба пропонує використовувати безкоштовні програмні РРО. Їх можна встановити на смартфони та планшети на операційних системах iOS та Android, а їхнє використання не потребує спеціальних навичок.

Чому штрафи повертаються?

Влітку президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною радою законопроект №8401 про зміни до Податкового кодексу. Згідно з цим документом, з 1 серпня скасували довоєнні податкові пільги та повернули перевірки бізнесу.

Крім того, ФОПів першої та другої групи знову зобов’язали сплачувати єдиний податок, а також скасували мораторій на штрафи за порушення податкового законодавства. У тому числі за торгівлю без касового апарату.

Довоєнні податки, штрафи та перевірки були одним із структурних маяків, передбачених угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо фінансування на 15,6 млрд доларів.