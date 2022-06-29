Нова концепція НАТО: незалежна Україна – життєво важлива для стабільності в регіоні. А Росія – «найбільш небезпечна і пряма загроза»

Країни-члени НАТО ухвалили нову концепцію, що визначає основні цілі і завдання Альянсу.

У рішенні, затвердженому на саміті в Мадриді очільниками всіх 30 держав блоку, офіційно запрошено Швецію і Фінляндію долучитися до НАТО. Росія визначена як найбільш небезпечна і пряма загроза.

Про Україну в ухваленому документі вказано, що ця сильна і незалежна держава є життєво необхідною для стабільності в Євроатлантичному регіоні.

«Ми продовжимо розвивати наше партнерство з Боснією і Герцоговиною, Грузією та Україною, щоб просувати наші спільні інтереси в євроатлантичному мирі, стабільності та безпеці», – зазначено в комюніке.

Там вказано також, що члени НАТО підтверджують ухвалене в Бухаресті в 2008 році рішення щодо Грузії і України.

«Ключовою ціллю НАТО є забезпечення нашої колективної оборони на основі 360-градусного підходу. У ньому визначено три основні завдання Північноатлантичного альянсу: стримування і оборона, запобігання кризам і управління ними. Спільна безпека», – зазначено також у комюніке.

Нагадаємо, що в попередньому комюніке Росія позначалася як «стратегічний партнер», а не як загроза.

Президент Володимир Зеленський був запрошений на саміт як спеціальний гість, однак виступав у відеоформаті. Він наголосив, що українським захисникам потрібна протиракетна і протиповітряна оборона, а також сучасна артилерія у великих кількостях. Це потрібно для того, аби перемогти РФ і не дати їй піти війною на інші країни. // LB.ua