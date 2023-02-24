МЗС Китаю опублікувало “позицію щодо врегулювання української кризи” з 12 пунктів

Йдеться про “повагу до суверенітету всіх країн”, “відмову від менталітету холодної війни”, “припинення бойових дій” та “припинення односторонніх санкцій”.

МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”.

Це власне позиція, а не мирний план, про який нібито йшлося раніше.

Документ має 12 пунктів:

повага до суверенітету усіх країн,

відмова від менталітету холодної війни,

припинення бойових дій,

відновлення мирних переговорів,

вирішення гуманітарної кризи,

захист цивільного населення та військовополонених,

безпека атомних електростанцій,

зниження стратегічних ризиків,

сприяння експорту зерна,

припинення односторонніх санкцій,

підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок,

сприяння постконфліктній відбудові.

“Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, має суворо дотримуватися. Необхідно ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного співтовариства”, – йдеться у першому пункті.

У пункті про “менталітет холодної війни” зазначено, зокрема, що “всі сторони повинні протистояти прагненню до власної безпеки ціною безпеки інших, запобігати блоковій конфронтації та працювати разом заради миру та стабільності на Євразійському континенті”.

Щодо припинення бойових дій Китай зазначає: “усі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу з метою поступової деескалації ситуації та досягнення всеосяжного припинення вогню”.

Китайці також наголошують, що односторонні санкції та максимальний тиск не можуть вирішити питання, а лише створюють нові проблеми.

“Китай виступає проти односторонніх санкцій, не санкціонованих Радою Безпеки ООН. Відповідні країни повинні припинити зловживання односторонніми санкціями та “юрисдикцією довгої руки” проти інших країн, щоб зробити свій внесок у деескалацію кризи в Україні та створити умови для того, щоб країни, що розвиваються, розвивали свою економіку та покращували життя своїх людей”, – зазначили у МЗС.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції китайський топ-дипломат Ван І заявив, що Китай підготує офіційну позицію щодо політичного врегулювання війни в Україні.

Західні лідери нервово відреагували на китайський мирний план. Водночас вони обережно привітали цей крок як першу ознаку того, що Китай визнає війну як те, що не можна розглядати винятково як європейську справу. // LB.ua